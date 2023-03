Ganhadora de R$ 20 milhões na loteria conta o que comprou com o dinheiro e também o que perdeu

Moradora da cidade de Whitley Bay, na Inglaterra, Sarah Cockings ganhou R$ 20 milhões na loteria. O dinheiro na conta trouxe diversos benefícios a ela, mas também diversas perdas.

O prêmio foi vencido em abril de 2005. Sarah namorava há três anos com um homem chamado Roy Kelley. Logo após ficarem milionários, ele a pediu em casamento e deu um anel de R$ 15 mil para celebrar o noivado.

No entanto, o amor e o noivado acabaram no ano seguinte. “É muito triste, mas Roy e eu decidimos que deveríamos nos separar”, contou ao The Sun.

Segundo Sarah, um dos motivos que levou ao término foi a vitória na loteria. Porém eles seguem juntos, mas apenas como bons amigos.

“Eu acho que nós dois fomos arrastados com o barulho em torno da vitória na loteria e agora as coisas se acalmaram e a vida está de volta ao normal, percebemos que simplesmente não estamos mais apaixonados um pelo outro”.

Ela contou que com o prêmio da loteria comprou uma casa nova para os pais, além de ter investido na parte estética, com implantes de silicone para ela e as irmãs.

Apesar de estar milionária, a mulher conta que o dinheiro não influenciou na forma dela levar a vida. A única mudança, segundo Sarah, foi na atenção que recebeu da mídia.

“Ganhar na loteria foi apenas um bônus e, além de as coisas serem um pouco agitadas e lidarem com a atenção da mídia, isso não mudou como nos sentíamos”.