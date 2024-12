Motorista de aplicativo fica surpreso com o que passageira teve coragem de dar para ele

Ela ficou tão maravilhada com o mimo que ele deu na viagem que resolveu retribuir ao final do trajeto

Magno Oliver - 03 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / _robsonxerife)

Utilizar o serviço de motorista de aplicativo para se locomover é ter a certeza que, mais cedo ou mais tarde, você passará por algum tipo de história ou situação inusitada. Sempre iremos vivenciar algo diferente.

Assim, um registro em tom de humor que um motorista de aplicativo pela Uber fez viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Dessa forma, acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando um momento de humor e descontração por uma bonificação inusitada.

Motorista de aplicativo fica surpreso com o que passageira teve coragem de dar para ele

Enfrentando um dia de calor intenso e trânsito cheio, o motorista de aplicativo e criador de conteúdo Robson Silva, o @_robsonxerife, viveu uma situação para lá de inusitada com uma passageira.

No vídeo, ele contou que, ao transportar uma passageira, recebeu uma gorjeta generosa de R$ 11 como agradecimento pelo conforto do ar condicionado ligado.

Mas a surpresa veio na corrida seguinte com outra passageira. Na gravação, ele conta que a cliente também elogiou o ar condicionado ligado para ela, mesmo em dia quente, mas deixou apenas 20 centavos a mais de gorjeta.

Assim, mesmo com a situação constrangedora, Robson, não deixou se abalar e contou com muito bom humor a situação que passou em seu carro com ela.

“Acabei de fazer uma corrida para um moça aqui. Ela foi para Parintins, me deu R$ 11,00 de gorjeta só porque eu estou trabalhando no ar condicionado. A gratidão pelo ar condicionado.”, disse ele no início do conteúdo.

“Aí em seguida, entro outra no carro que entrou agradecendo pelo ar condicionado ligado também”, continuou o motorista.

“Poxa, graças a Deus que tu trabalha no ar condicionado, está muito quente aí fora. Eu vou até te mandar um pouquinho a mais. A corrida deu R$ 8,80, daí eu vou te mandar um pouquinho a mais”, explicou Xerife.

“A corrida deu R$ 8,80, daí eu vou te mandar um pouquinho a mais. Ela mandou R$ 9,00 mano”, finalizou o condutor, dando um gargalhada enorme.

Confira o vídeo completo da matéria:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Robson Silva ⚽ (@_robsonxerife)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!