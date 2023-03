É muito fácil a gente se esbarrar com diversos sobrenomes comuns por cada esquina brasileira, não é mesmo?

A questão é que muita gente possui essas nomenclaturas acompanhando o nome, mas sequer têm noção do que significam.

Por isso, hoje vamos te falar do que se trata, afinal!

6 sobrenomes comuns que muita gente tem eles no Brasil, mas poucos sabem o significado:

1. Silva

Começando nossa lista, Silva é um dos sobrenomes mais comuns do Brasil todo. No total são mais de 5.073.774 brasileiros(as) com esse nome na certidão.

Vindo do latim, SIlva quer dizer, nada mais, nada menos, do que selva, bosque ou floresta.

2. Gonçalves

Também muito popular, Gonçalves é um patronímico, isto é, formado do nome do pai ou de nome de ascendente, que significa “filho de Gonçalo”.

Gonçalo, para quem não sabe, tem origem no nome germânico Gunther. Gunther, por sua vez, vem de Gunthi que quer dizer “combate”.

3. Rodrigues

Rodrigues significa “o filho de Rodrigo”, nome que advém do germânico “Roderich”, significa o “rico em glória” ou “o senhor da glória”, e trata-se de como se chamava o último rei visigodo da Península Ibérica.

4. Batista

Derivado da cultura grega, o sobrenome Batista quer dizer “submergir, mergulhar”. Mas dentro da cultura cristão ele quer dizer “o que batiza”.

Inclusive, na bíblica muitos conhecem João Batista que foi um personagem conhecido por ter sido quem batizou Jesus.

5. Castro

Castro é um nome muito bonito, que significa “fortaleza”, ou seja, remete a um lugar.

Sendo assim, por muito tempo era um nome utilizado para identificar pessoas que nasciam ou habitavam fortalezas e castelos.

6. Duarte

Por fim, Duarte é um nome inglês que significa “guardião rico” ou “guardião das riquezas”.

Assim, por muito tempo nobres e realezas portuguesas aderiram ao nome na Idade Média, incluindo o décimo primeiro rei de Portugal, D. Duarte.

