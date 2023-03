Criticada antes do casamento, mulher mostra o resultado da festa e cala a boca de quem falou mal

A atitude corajosa de uma noiva vem sendo elogiada na internet após ela proibir no convite que crianças fossem a festa de casamento.

Ela foi criticada pela atitude antes do matrimônio, mas o vídeo postado nas redes sociais com o resultado da celebração calou a boca de quem falou mal.

O vídeo viralizou no TikTok, onde ela aparece dançando com o marido com a legenda: “POV [ponto de vista]: Você não tem filhos em seu casamento”.

A opção por não convidar crianças para a festa foi estratégica e financeira. “Nosso casamento será um evento apenas para adultos (18+) devido a restrições de espaço e orçamento”, dizia o convite.

O registro acumula mais de 4,5 milhões de visualizações e quase 225 mil curtidas na plataforma. E a festa sem crianças rendeu comentários positivos dos usuários.

“Muito melhor, as vezes a criança chora e acaba que os pais precisam ir embora mais cedo (eu fui essa criança)”, disse um.

“O casamento deles, a escolha deles, se você não gostar, não vá. Simples”, respondeu outro.