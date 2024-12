Motorista de aplicativo revela o que amigas de passageira fizeram após ela sair primeiro do carro

Filmagem foi publicada no Instagram e impressionou os usuários

Gabriella Pinheiro - 02 de dezembro de 2024

Motorista de aplicativo. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um motorista de aplicativo deu o que falar nas redes sociais após publicar um vídeo revelando o que as amigas de uma passageira decidiram fazer após ela sair primeiro do carro.

A filmagem foi publicada no Instagram, por meio do perfil do prestador de serviço Vinicius Garcia, e impressionou os usuários da web pela ousadia das mulheres. Saiba mais lendo a matéria até o final!

Conforme o vídeo, segundo o motorista, após a passageira – identificada como Carol – sair do carro, as amigas começaram a falar sobre ela e o suposto ficante/ namorado da mesma.

De acordo com o condutor, as amigas demonstraram estar interessadas no rapaz e que iriam esperar com que ele fosse até uma festa, que Carol não iria, para tentar ter uma chance de conquistá-lo.

“Só foi você sair do carro e suas amigas começaram a falar. […] Dia 17 de dezembro elas vão lá e vão atacar para cima dele”, disparou.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram a postura do prestador em revelar a verdade para a passageira.

“Não é Uber, você é um prefeito meu amigo, brincou uma.

“Carol, vai nessa festa, mulher”, sugeriu outra.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinícius Garcia (@vinicius_gaarcia)

