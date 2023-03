Goiano que dormiu dentro do carro dos amigos só descobre no outro dia onde foi parar e relato viraliza

Um breve cochilo dentro de um carro acabou custando caro para um goiano e fez com que o rapaz viajasse, literalmente, de um ponto até outro no estado.

Ao invés de curtir a noitada na própria cidade, o rapaz foi vítima de uma pegadinha que o tirou de Itumbiara e o levou até Goiânia, enquanto ele ainda estava dormindo.

Em um vídeo publicado no TikTok, os dois amigos que pregaram a peça, Gabryel Amorim e Felipe Augusto, contam que estavam em direção a uma festa no município e que o colega optou por tirar um cochilo até a chegada no local.

No entanto, no meio do caminho, eles decidiram mudar a rota e ir até um rolê que estava acontecendo em Goiânia, mas sem avisar o colega adormecido.

A mudança de rumo só foi percebida pela vítima quando eles já estavam na cidade de Hidrolândia, ou seja, faltando apenas 36,5 km para chegar na capital.

Após saber da ‘armadilha’, o rapaz decidiu compartilhar a situação com os seguidores. Na filmagem, ele afirma que não estava acreditando na cena e brinca afirmando que irá “ligar para a mãe dele” para resolver a situação.

“Eu dormi em Itumbiara e acordei em Hidrolândia, olha aqui [mostra o local]. Isso aqui não tem base não”, diz ele.

Apesar do susto, os amigos garantiram que o rapaz gostou da festa e que conseguiu aproveitar o evento inusitado.