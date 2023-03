“Não vou perder a fé que ela melhore”, diz namorado de jovem internada na UTI após cheirar pimenta

Namorado da trancista Thais Medeiros, de 25 anos, Matheus Lopes de Oliveira acredita que a jovem, internada há mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis, tenha uma melhora no quadro.

“Não vou perder a fé que ela melhore”, declarou ele ao UOL. Thais está sob cuidados médicos desde o dia 17 de fevereiro, quando passou mal após cheirar um pote de pimenta bode.

Matheus também contou que no dia em que passou mal, a namorada estava com pneumonia. Ela também possui quadro crônico de asma.

De acordo com o rapaz, a trancista está com um edema no cérebro que vem diminuindo com o passar dos dias, mas os médicos investigam quais sequelas motoras podem ficar caso ela sobreviva.

Para prosseguir com o tratamento de Thais, o jovem abriu uma vaquinha na internet para comprar medicamentos e outros itens que porventura sejam necessários.

“Como não tenho condições financeiras, estou dependendo da ajuda das pessoas com a vaquinha. Mas a gente não sabe quando e se ela vai melhorar”, diz.