Galpão abandonado há mais de uma década gera medo e preocupação em moradores do Centro de Anápolis

Além da preocupação com a estrutura do local, que foi foco de incêndios, população também denuncia que espaço se tornou refúgio de mosquitos da dengue e outros animais

Samuel Leão - 02 de maio de 2024

Galpão, no Centro de Anápolis, durante incêndio em entulho. (Foto: Reprodução)

Entre os vários galpões situados no Centro de Anápolis, um se destaca por ter se tornado uma dor de cabeça para os moradores da região.

Isso porque o local, situado na esquina da Rua Quintino Bocaiuva com a Rua Luís Schinor, já passou por incêndios, está abandonado e virou um foco de lixo, pragas e dengue.

Na última semana, uma pilha de lixo e podas de árvores, recorrente na calçada da construção, foi queimada e chamou a atenção dos locais.

Ao Portal 6, moradores relataram que tal construção seria de responsabilidade da Prefeitura de Anápolis – e que o local já estaria lacrado há algum tempo.

“Dizem que esse galpão era do Governo Federal e agora foi doado para o município. Hoje, ele é lacrado, mas o telhado é comprometido e acabou virando um foco de dengue e de pragas, que vão para as casas”, desabafou Ana Amélia, de 55 anos, moradora do Centro.

Como o galpão não pode ser aberto, a população se preocupa que ali vire um refúgio para animais e insetos, como ratos, pombos e baratas. Além disso, a alta nos casos de dengue também gera uma inquietação sobre as condições do local, que não é limpo há tempos.

“A vizinhança continua jogando lixo ali, nós vizinhos ficamos indignados com isso. Esse galpão foi incendiado há muitos anos, então ele corre risco de desabamento, especialmente nas marquises, então quando acontece algum temporal eu tenho medo pelos motoqueiros que param ali”, completou.

Anos de abandono

Em uma busca – utilizando o Google Maps – a reportagem traçou um retrospecto e constatou que a construção continua, desde 2011, nas mesmas condições.

Até mesmo a pintura – ou falta dela – é a mesma em 2011 e também em uma captura posterior do Google, tirada em 2019. Confira os registros abaixo:

O que diz a Prefeitura

O Portal 6 buscou contato com a Prefeitura de Anápolis, para esclarecer se o imóvel realmente pertence à tutela municipal e saber se alguma possível resolução para o problema da população está em andamento.

A gestão municipal, por sua vez, sustentou que “não compete à Prefeitura de Anápolis a responsabilidade pela administração ou manutenção do mencionado imóvel”.

Isso porque, segundo a assessoria do Centro Administrativo, o espaço é de responsabilidade da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), com sede em Goiânia.

Confira a nota na íntegra: