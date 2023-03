Caminhão transportando colheitadeira derruba postes e deixa moradores no escuro

Um motorista de caminhão, de 31 anos, trafegava na Avenida 05 de Janeiro, no Setor Universitário, em Sanclerlândia, quando colidiu com fios da rede elétrica no final da tarde do último sábado (11).

O Portal 6 apurou que, na ocasião, o caminhão transportava uma colheitadeira que, ao passar na frente da Escola Municipal Sarjob Rodrigues de Mendonça, tocou nos fios de energia.

Como resultado, quatro postes foram quebrados, danificando a rede média de tensão, a rede baixa, assim como os cabos de energia.

O caso foi registrado para providências futuras. Vale destacar que fios de rede elétrica precisam ter altura de 5 m em ruas e avenidas, 4,5 m em locais de tráfego de veículos pequenos, restrito à caminhões, e 6 metros em vias rurais, onde ocorre o tráfego de máquinas agrícolas.

Como a altura máxima permitida em caminhões e suas cargas é de 4,4 m, o veículo deveria ter passado tranquilamente no local. No entanto, as alturas da colheitadeira ou dos fios da região não foram divulgadas.