Descubra o que acontece se você não usar o dinheiro esquecido que está disponível para consulta

Na última semana, o Banco Central (BC) liberou, a todos os brasileiros, a consulta no Sistema de Valores a Receber (SVR) para que os usuários vejam se possuem ou não algum dinheiro esquecido em contas de bancos, financeiras e corretoras

A estimativa do BC é que, ao todo, R$ 6 bilhões sejam desembolsados para o pagamento da devolução dos valores. Em mais de 60% dos casos, os valores são pequenos e chegam a somente R$ 10. Mas o que acontece com o valor caso a pessoa não solicite o reembolso do dinheiro?

De acordo com a organização financeira, as instituições não podem utilizar esse dinheiro, pois os recursos, embora não tenham sidos solicitados, continuarão sob guarda e à disposição dos beneficiários para sempre.

Ao todo, segundo o Banco Central, cerca de 38 milhões de CPFs e dois milhões de CNPJs têm algum dinheiro esquecido para resgatar no Sistema de Valores a Receber.

Até o momento, mais de 19,7 milhões de consultas públicas no site foram realizadas, o que fez a plataforma passar por um congestionamento nesta terça-feira (07). Do total, 5,5 milhões tiveram resultados positivos e 14,2 milhões com resultados negativos.

Para saber se você possui alguma valor esquecido em alguma conta bancária, é necessário primeiramente acessar o site https://valoresareceber.bcb.gov.br/publico.

Em seguida, digite o seu CPF ou o CPJ da sua empresa e, posteriormente, informe a sua data de nascimento – com dia, mês e ano. Depois disso, basta clicar em consultar e, assim, você terá a sua resposta.

Já para saber a quantia, é preciso ter uma conta no site do Governo Federal, no nível ouro ou prata. Feito isso, acesse o site da SVR e clique na opção “Meus valores a receber”.

Depois, basta aceitar os termos de condições e, assim, conferir a quantia que você deverá receber em breve.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!