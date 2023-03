Você pode estar entre as 40 milhões de pessoas com dinheiro para receber; veja como consultar

Cerca de 46 milhões de pessoas no Brasil estão com dinheiro para receber dos bancos. A informação veio à tona em um relatório emitido pelo Banco Central do Brasil sobre valores esquecidos em contas bancárias.

Os dados foram divulgados nesta semana pela instituição e são referentes ao total de contas abertas de uma pessoa e que podem ter um valor esquecido.

De acordo com os dados do relatório, os valores variam entre R$ 100,01 e R$ 1 mil. Do total, 643.105 pessoas têm mais de R$ 1.000,01 para sacar. Já 29,2 milhões de pessoas – maior parcela – devem receber até, no máximo, R$ 10.

Para saber se você possui, ou não, um dinheiro para receber; em alguma conta bancária, é possível realizar uma consulta, de forma online. Para isso, é necessário acessar o site https://valoresareceber.bcb.gov.br e, depois, colocar o CPF e a data de nascimento. As consultas – assim como os saques – estavam suspensas desde abril de 2022, mas foram reabertas nesta terça-feira (28).

É importante ressaltar que o Banco emitiu um aviso alertando a população sobre os risco de golpes de estelionatários que alegam fazer a intermediação para supostos resgates de valores esquecidos.

A devolução do valor será realizada por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR), administrado pelo BC, e abrangerá pessoas jurídicas ou físicas e também incluirá pessoas falecidas, herdeiros e representantes legais de pessoas falecidas.

Segundo o Banco Central, só na quarta-feira (1º), mais de 5 milhões de consultas foram feitas no primeiro dia de reabertura do sistema de valores esquecidos em bancos. No entanto, segundo a organização, a maioria, 73,4%, não encontrou dinheiro esquecido.

Conforme divulgado pelo site Valores a Receber, 5.067.914 consultas também foram realizadas ao longo da data. Do total, apenas 26,6% foram positivas, ou seja, havia recursos a serem resgatados.

A expectativa, de acordo com o banco, é que R$ 6 bilhões sejam desembolsados para pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas de todo o Brasil.

