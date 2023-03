Motorista por aplicativo tem o carro incendiado após tentativa de assalto em Anápolis; veja

Um motorista por aplicativo teve o carro incendiado após uma tentativa de assalto no Centro de Anápolis, na madrugada deste domingo (12).

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima estava trabalhando, quando parou em um semáforo no cruzamento da Avenida Goiás com a Avenida Brasil, por volta de 01h.

Nisso, um homem desconhecido, acompanhado de outros comparsas, entrou pela janela do banco de passageiros, que estava entreaberta, e tentou roubar o celular dele, que estava preso ao painel do veículo.

No entanto, o condutor conseguiu pegar o dispositivo e a chave do carro, fugindo de dentro do automóvel, que estava cercado por outros veículos na parada do sinaleiro.

Não satisfeito, o suspeito puxou uma faca e tentou perseguir o motorista, junto ao grupo que estava com ele.

A vítima só conseguiu escapar graças a um outro motorista por aplicativo, que estava próximo e permitiu que o rapaz entrasse no automóvel e fugisse dos criminosos.

Depois disso, os agressores apedrejaram o carro da vítima e atearam fogo nele, causando perda total. Foi relatado que o veículo não tinha seguro e está avaliado em cerca de R$ 35 mil.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) investigar o ocorrido e fazer a identificação dos suspeitos.