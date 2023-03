Torneio de pesca no interior de Goiás promete atrair praticantes de todo o país

A cidade de Abadiânia, na região Central de Goiás, irá sediar dois evento de pesca entre os dias 14 e 16 de abril, a “1ª EXPO PESCA – Feira de Produtos e Serviços para Pesca” e o “3º Torneio de Pesca Esportiva”.

Eles ocorrerão de forma simultânea, com o objetivo de incentivar a prática na região e fomentar a economia local. O lançamento oficial acontece nesta segunda-feira (13), na Câmara Municipal.

Os dois eventos fazem parte de um plano de Abadiânia, que tem investido nos últimos cinco anos para se tornar um polo turístico e portal de entrada para o Lago Corumbá IV, após o caso João de Deus.

A Feira de Produtos e Serviços para Pesca Esportiva terá estandes das principais marcas de equipamentos de pesca importados e nacionais, camping, tiro esportivo, embarcações, motores, entre outros.

O 3° Torneio de Pesca, integra a 2ª etapa do Circuito Goiano de Pesca Esportiva, que conta com com a participação de mais de 1 mil pescadores de todo o Brasil. A premiação total é de R$ 800 mil, a maior já vista no esporte.

No total, serão oito etapas: Três Ranchos / Abadiânia / Etapa surpresa / Niquelândia / Catalão / Luziânia / São Simão / Três Ranchos.