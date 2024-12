PM é acionada após parque de diversões ser furtado em Anápolis

Esposa do proprietário chegou a ouvir barulhos suspeitos, mas não pensou na possibilidade de um crime estar acontecendo

Thiago Alonso - 03 de dezembro de 2024

Suspeito furtou itens dentro de baú de caminhão. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde desta terça-feira (03), após o proprietário de um parque de diversões notar o ‘sumiço’ de alguns cabos de energia, em Anápolis.

Segundo o homem, um caminhão baú estava estacionado em um lote baldio – mesmo local onde a atração havia sido instalada – e dentro dele estavam brinquedos, além de algumas fiações.

De acordo com o empresário, alguns funcionários costumavam dormir dentro do veículo, momento em que um deles saiu e esqueceu as portas destrancadas.

Assim, horas depois, ao retornar para o automóvel e abrir as portas da carroceria, ele percebeu que alguns itens estavam faltando, sendo oito cabos de 60 metros.

Preocupado, o homem acionou a PM, que, ao se dirigir ao endereço, constatou que se tratava de um caso de furto.

Auxiliando nas investigações preliminares, a esposa do proprietário relatou que havia ouvido barulhos vindo do local durante a madrugada, mas que havia pensado ter sido provocada pelos próprios funcionários. Contudo, ao analisar a cena, constatou que o caminhão estava destrancado, facilitando a prática do crime.

Diante disso, o empresário foi orientado a registrar o caso em uma delegacia da Polícia Civil (PC), de modo que um inquérito fosse aberto, a fim de dar prosseguimento na ocorrência.