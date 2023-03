É normal que em algum momento da vida nos deparemos com aqueles momentos em que o soluço toma conta de nós sem parar. Afinal, o soluço é uma contração involuntária do diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen, e pode ocorrer por diversos motivos, desde comer ou beber muito rápido. Embora geralmente não seja um problema grave, pode ser algo desconfortável e persistente. No entanto, existem formas de parar um soluço no momento momento.

Com essas técnicas, você se verá livre da contração em questão de minutos e, de quebra, poderá retornar a sua rotina sem a reação um tanto incomoda.

6 formas para parar um soluço na hora que todo mundo deveria aprender

1. Beber água

Beber um copo de água pode ajudar a interromper uma crise de soluço. Isso ocorre porque o ato de engolir água pode interromper o ritmo do diafragma e. assim, impedir a contração involuntária.

2. Prenda a respiração

Outra técnica que pode ajudar a deter o soluço é prender a respiração por alguns segundos. Isso pode ajudar a relaxar o diafragma e interromper a contração dentro de alguns segundos ou minutos.

3. Respire em um saco de papel

Respirar em um saco de papel pode ajudar a aumentar o nível de dióxido de carbono no sangue e, dessa forma, pode ajudar a interromper o soluço. Então, fica a dica!

4. Pressione os olhos

Se você está tendo crise de soluço, tente pressionar suavemente os olhos com os dedos. Esse macete pode ajudar a estimular o nervo vago, que ajuda a controlar o diafragma e pode ajudar a interromper o soluço.

5. Estimule a garganta

Tente também estimular a garganta, por exemplo, engolindo repetidamente ou fazendo cócegas na parte de trás da garganta com um cotonete. Isso pode ajudar a interromper o soluço.

6. Beba água gelada

Beber água gelada pode ajudar a interromper o soluço devido ao choque de temperatura que é capaz de estimular o nervo vago, que controla o diafragma.

Vale ressaltar que embora essas técnicas possam ser úteis na maioria dos casos de soluço, se o soluço persistir por mais de 48 horas ou estiver acompanhado de outros sintomas, é importante procurar um médico para avaliação e tratamento adequados.

