Adolescente de 17 anos morre afogado em piscina durante festa infantil em Trindade

Um adolescente, de 17 anos, morreu afogado na piscina de uma festa, em Trindade, no domingo (12). A situação ocorreu durante uma brincadeira de queimada, e ele teria se afogado quando amigos se afastaram para buscar a bola.

O Portal 6 apurou que se tratava de uma festa infantil, em um salão de festas do município. Por volta das 15h alguns convidados se juntaram na piscina para jogar queimada.

Após idas e vindas da bola, o pai do aniversariante saiu para buscá-la. Ao retornar, encontrou o adolescente já com o rosto submerso no lado raso da piscina.

Ao levantá-lo, percebeu que o tórax, unhas e boca estavam roxos, e os batimentos do garoto estavam bem fracos.

Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos (Hetrin), onde foi conduzido para a sala de reanimação.

Apesar dos procedimentos tentados, o adolescente não resistiu e veio a óbito no final da tarde. A Polícia Civil (PC) registrou o ocorrido e efetuou a perícia, juntamente como Instituto Médico Legal (IML).