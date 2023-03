Casamento acaba na hora após a mulher ir ao banheiro e flagrar o que o noivo estava fazendo com a mãe dela

O que era para ser um momento feliz se transformou em uma lembrança negativa na vida de uma noiva. Pouco antes do casamento acontecer, a mulher acabou flagrando o companheiro em uma cena pra lá de inusitada: sendo amamentado pela mãe dele.

A ação inusitada foi compartilhada em um podcast chamado The Unfiltered, em que o apresentador Georgie Mitchell e a ajudante Beth Smith compartilham histórias inusitadas sobre casamentos.

No relato, ele conta que escutou a história por meio de dois colegas e que o episódio aconteceu há alguns minutos antes da cerimônia começar. De acordo com ele, a noiva teria ido ao banheiro e, ao chegar no local, viu o ocorrido e decidiu cancelar o casamento.

No entanto, em 2019, a própria noiva veio a público narrar a versão dela sobre o ocorrido em um podcast de variedades chamado de The Receipts.

No programa, ela afirmou que o incidente aconteceu na Espanha um dias antes da cerimônia ser realizada. Segundo ela, boa parte dos convidados não era da Espanha e, por isso, precisaram se deslocar de longe para participar do evento.

Ao longo do relato, a ex-noiva afirma que não soube dizer se realmente tomou a decisão certa, pois considerava o noivo o “homem dos seus sonhos”, mas que a cena a deixou traumatizada para sempre.