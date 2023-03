Quatro pessoas são resgatadas após ficarem ilhadas em condomínios de chácara em Anápolis

As fortes chuvas que caíram em Anápolis desde a madrugada desta terça-feira (14) não passaram incólumes para alguns moradores de um condomínio de chácaras localizado às margens do Rio Capivari.

Quatro pessoas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros. Elas, sendo duas em cada casa, foram surpreendidas com o grande volume de água e elevação do nível do rio.

Para tanto, os bombeiros utilizaram botes e coletes salva-vidas. Além das pessoas, foram retirados cinco animais – sendo quatro cachorros e um porco.

Apesar de outras pessoas estarem em situação semelhante em diversas casas, como o nível da água estava abaixando, elas não quiseram abandonar as residências.

Em caso de novo alagamento, foram orientadas a acionar o 193.