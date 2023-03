Cabeça de Lázaro Barbosa pode ter sido desenterrada e levada do cemitério em Cocalzinho de Goiás

A sepultura de Lázaro Barbosa, em Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, foi violada e a cabeça pode ter sido desenterrada e levada do cemitério.

O caso foi registrado nesta quarta-feira (15) e a denúncia foi feita pelo coveiro que trabalha no local. A confirmação do rapto só será possível após perícia.

A Polícia Civil (PC) não divulgou o nome dos suspeitos, que devem responder pelos crimes de violação de sepultura e subtração de cadáver.

Lázaro Barbosa ficou conhecido em todo o país após matar quatro pessoas da mesma família no Distrito Federal, em junho de 2021.

Posteriormente ele fugiu para Cocalzinho, onde ficou escondido em uma mata, sendo procurado pela polícia por 20 dias. Ele morreu após troca de tiro.