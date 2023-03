Bastou 20 minutos de chuva para região Central de Anápolis ficar alagada

Com um pouco mais de 20 minutos de chuva, o Córrego das Antas, na altura da Rua Amazílio Lino, já não suportou o volume de água e transbordou. Essa é a segunda vez que a região passa por esse tipo de desastre somente neste ano.

Ao contrário de terça-feira (14), desta vez, a Defesa Civil não colocou nenhum bloqueio preventivo para impedir o tráfego de carros na via, que faz ligação do Centro com bairros localizados paralelamente acima da Avenida Brasil – como o Jundiaí.

Além da rua que já é conhecida por tragédias envolvendo mortes, prejuízo de comerciantes e motoristas – outros pontos devem chamar atenção daqueles que circulam ou moram em Anápolis. São eles: Avenida Miguel João (Centro); Avenida Ayrton Senna (Vila Góis) e Avenida Brasil Norte (Andracel Center).

Conforme o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), está previsto para cair nesta quarta-feira (15), em Anápolis, 25 mm – volume não só considerado alto como o maior do estado – assim como, Rio Verde e Jataí – ambas no Sudoeste do estado.

Vale ressaltar que o Rio Capivari, no fim da manhã de terça-feira, também teve o nível elevado ao ponto de assustar moradores de condomínios de chácaras. Algumas famílias precisaram ser resgatadas de bote por equipes do Corpo de Bombeiros.

Das sete pontes que rodaram na última chuva torrencial que caiu em Anápolis, marcada no dia 12 de fevereiro, nenhuma ainda foi reconstruída.