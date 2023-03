Serpes indica que gestão de Caiado tem aprovação superior a 60%

De acordo com a pesquisa Serpes, contratada pela Federação Goiana dos Municípios (FGM), o segundo mandato do governador Ronaldo Caiado (UB) começou com uma variação positiva de 11,7%, atingindo 61,9% de aprovação.

O levantamento foi feito entre os dias 05 e 08 de março de 2023 e contou com 1.001 entrevistados, de 31 cidades goianas diferentes. A margem de erro do levantamento é de 3,1% para mais ou para menos.

Entre os participantes, 28,4% avaliam o governo como “ótimo”, 33,5% acham “bom”. Outros 23,6% entendem que a administração é “regular” e somente 7,4% afirmam achar o início do segundo mandato como “ruim” ou “péssimo”.

Os números foram divulgados pela coluna Giro, do jornal O Popular, nesta quarta-feira (15).

O último relatório da Serpes, publicado em setembro de 2022, período logo antes das Eleições, apontava para um índice positivo de 50,2%.

Desde que foi reeleito, Caiado tomou iniciativas que podem justificar essa melhora na avaliação. Dentre elas, estão medidas de assistência à população vulnerável, investimentos em infraestrutura e diálogos com o Governo Federal.

A pesquisa também apontou que 60% dos entrevistados avalia como positiva a parceria com o presidente Lula, adversário eleitoral do governador.