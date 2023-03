Evento em shopping de Goiânia promete 8 horas de open chopp e muita música

Os goianos podem se preparar, pois neste sábado (18), o Saint Patrick’s Day promete agitar a entrada principal do Shopping Cerrado, em Goiânia. Serão 8 horas de open chopp um open e diversas atrações.

O evento, comandado pela Parada 21 Bebidas, está previsto para ter início a partir das 14h e seguirá até as 21h. Além do open de chopp, o público poderá contar com atrações imperdíveis, além de deliciosos drinks, hambúrgueres e carnes defumadas.

A abertura e o encerramento ficarão sob a responsabilidade do DJ Ferrá, que vai animar o público com muita música das 14h às 16, das 21h às 22h e também durante os intervalos.

Também será possível curtir um bom rock ao som das bandas Vertize e da Bandinha de Rock, que vão assumir o controle do palco das 19h às 21h e das 16h às 18, respectivamente.

Para poder consumir livremente chopp da Heineken, – o verde e Ipa durante todo o evento – os interessados podem adquirir o passaporte por R$ 160.

As vendas estão sendo realizadas na loja da Parada 21 Bebidas, localizada no Setor Jardim América e na loja Breja, pelo site Imprimix Ticket. Além das redes sociais do próprio shopping.

Vale ressaltar que para aqueles que não quiserem participar do open, também será possível consumir as bebidas disponíveis de forma avulsa.