Música e comédia são as opções para os goianos relaxarem no final de semana; veja a programação

Após uma rotina cansativa de trabalho e estudos, o Agenda Portal 6 está chegando com as melhores programações para os goianos que querem relaxar de um jeito fora do convencional.

Afinal, para descansar durante o final de semana, nada melhor do que reunir os amigos e familiares para curtir uma atividade diferente.

Na sexta-feira (17), Thiago Jhonathan levará para a Homer Choperia, em Anápolis, a autêntica mistura de sertanejo com piseiro. Como o agito nunca é demais, o cantor estará acompanhado do DJ Markão.

Ainda na cidade, no domingo (19), trajado com a clássica vestimenta sertaneja, Marcus Cirillo vai garantir boas risadas do público com o stand up “é por isso que eu bebo”, que será apresentado no Teatro Sesc.

Para quem não quer perder e ainda não adquiriu os ingressos, eles podem ser comprados digitalmente por meio da plataforma Sympla.

Para garantir ainda mais risadas, Cátia Damasceno vai aproveitar o sábado (18) para provar ao público presente no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia, “o que pode dar errado na cama”.

O espetáculo acontecerá a partir das 19h e os bilhetes podem ser comprados pelos goianos pelo site Ingresso Digital.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: