Colégio Professor Faustino passa a ofertar ensino integral para 6º, 7º e 8º ano em Anápolis; saiba como matricular

Instituição também oferecerá vagas para o 1º ano do Ensino Médio no turno vespertino, visando ampliar o acesso à educação para adolescentes que trabalham

Natália Sezil - 14 de dezembro de 2024

Colégio fica na Avenida Goiás, nº 427, Setor Central. (Foto: Google Street View)

O Colégio Estadual Professor Faustino, que fica na Av. Goiás, Setor Central de Anápolis, passa a ofertar em 2025 a modalidade de ensino integral para estudantes do 6º, 7º e 8º ano.

A instituição também oferece, pela primeira vez, o ensino regular do 1º ano do Ensino Médio no turno vespertino, visando alcançar os alunos que trabalham durante a manhã ou durante a noite.

Para essas três séries do Ensino Fundamental, o colégio passa a funcionar com carga horária de 7 horas, das 07h às 14h, e será fornecido ao aluno almoço e lanche na escola.

O estudante de ensino integral também passa a contar, além das disciplinas padrões da matriz curricular, com disciplinas eletivas, tais como laboratório de informática e metodologia científica.

Outra proposta do modelo CEPI (Centro de Ensino em Período Integral) é incentivar o protagonismo juvenil, transformando os estudantes em agentes ativos no processo educacional.

A diretora da unidade, Elisana Dias, afirmou que o projeto é pioneiro na cidade, e explicou ao Portal 6 por que o foco é nos alunos mais jovens. “A motivação é oferecer mais disciplinas, de mais qualidade e mais completas. O Ensino Fundamental é mais atraído porque eles ainda não trabalham e têm mais interesse”, contou.

As matrículas já estão abertas, e devem ser realizadas presencialmente, no colégio, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 16h às 21h.

Ao todo, são 39 vagas ofertadas para o 6º ano, 19 vagas para o 7º ano, e 9 vagas para o 8º ano, além de 10 vagas oferecidas para a turma do 1º ano do Ensino Médio no turno vespertino.