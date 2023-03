No Março Lilás, médica de Anápolis explica o que é o câncer de colo de útero e como prevenir a doença

Neste mês, a Clínica Popular da Saúde está participando da campanha Março Lilás, que serve para conscientizar a população, principalmente as meninas e mulheres, sobre a importância de tratar e prevenir o câncer de colo de útero.

Essa é uma doença séria, que deve ser diagnosticada o mais precocemente possível para que o tratamento tenha mais chances de sucesso. Além disso, há também os meios de evitar que ela apareça.

Pensando nisso, entrevistamos a Dra Luísa Maranhão, que atua na Clínica Popular da Saúde, para tirar todas as dúvidas em relação ao câncer de colo de útero.

Ela é formada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Materno Infantil de Goiânia e pós-graduação em Patologia do Trato Genital Inferior Feminino e Colposcopia pela Escola Cetrus.

O que é o câncer de colo do útero?

Dra Luísa: O câncer do colo do útero é causado pela infecção persistente por alguns subtipos oncogênicos de HPV. Infecções por HPV geralmente são frequentes e, em sua maioria, não causam doença. Porém, quando ocorre alterações celulares, pode desenvolver o câncer. Esse é o terceiro tipo de câncer mais frequente em mulheres no Brasil.

Como é feito o diagnóstico?

Dra Luísa: O principal método para rastreio do câncer do colo do útero é o exame citopatológico, também conhecido como Papanicolau. Esse exame deve ser indicado às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual ou de acordo com indicação do médico assistente. Havendo sinais de alteração, pode ser indicado uma Colposcopia, que permite visualizar a vagina e o colo de útero, detectando lesões anormais nessas regiões.

Como se prevenir?

Dra Luísa: A transmissão da infecção por HPV ocorre por via sexual e, com isso, se torna indispensável o uso de preservativos durante a relação sexual. A vacinação também é um aliado muito importante na prevenção do contágio e é indicada para meninas de 9 a 14 anos. A vacina protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV.

Quais os sintomas que servem de alerta para as mulheres?

Dra Luísa: O câncer do colo do útero se desenvolve lentamente e pode não apresentar sintomas em fase inicial. Nos casos mais avançados, pode evoluir para sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais.

Como é feito o tratamento para esse tipo de câncer?

Dra Luísa: O tratamento para cada caso deve ser avaliado e orientado por um médico. Entre os tratamentos para o câncer do colo do útero estão a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Os tratamento são indicados a depender do estadiamento da doença, tamanho do tumor, entre outros fatores. Lembrando que um diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de apresentação do câncer e contribui para o êxito do tratamento.