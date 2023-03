Nova seleção do Sesc tem vagas em Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara e Jataí

Estão abertas as inscrições para participar da nova seleção do Sesc, com vagas em Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara e Jataí.

As oportunidades são para Monitor Copa Sesc, cujo requisito é ensino médio completo ou curso técnico na área de Esporte ou Recreação. Além disso é exigido experiência profissional mínima de 06 meses na área de atuação.

O salário é de R$ 2.804,37 e R$ 330 de vale-alimentação. As inscrições podem ser feitas até às 17h do dia 19 de março.

O processo seletivo é para a formação de cadastro de reserva e os selecionados poderão ser chamados até 24 meses após a homologação.

A seleção contará com quatro etapas: Análise Curricular, Avaliação de Conhecimento Técnico, Dinâmica de Grupo e Entrevista Comportamental e Técnica. Todas elas são de caráter eliminatório.

Para ler o edital completo, clique aqui.