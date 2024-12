Sem OS definida, gestão Roberto Naves tenta acelerar entrega do Hospital Municipal Georges Hajjar

Apesar da nomeação, unidade de saúde ainda não conta com administração definida

Pedro Hara - 06 de dezembro de 2024

Obras do Hospital Municipal Georges Hajjar, no Leblon. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Secretária de Obras de Anápolis, Flávia Ribeiro Dias, nomeou três servidores da pasta para compor a comissão que receberá o Hospital Municipal Georges Hajjar, no Leblon.

Eles serão responsáveis por avaliar a execução da obra, a qualidade dos materiais utilizados e se todas as exigências do contrato foram cumpridas pela empresa.

A nomeação da comissão é considerada um dos últimos passos antes que a obra seja considerada apta para entrega.

No entanto, apesar da agilidade para tentar inaugurar ainda no mandato do prefeito Roberto Naves (Republicanos), a unidade ainda não possui administração definida.

A Agir Saúde havia sido contratada para gerir o Hospital Municipal Georges Hajjar, mas recuou da decisão após reunião com Márcio Corrêa (PL) e questionamentos feitos por órgãos de controle, como o Ministério Público de Contas (MPC).