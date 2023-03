Professor é afastado pela segunda vez após elogiar Hitler em Santa Catarina

MARIANA DURÃES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O professor de história gravado por alunos repetindo elogios ao ditador de extrema-direita Adolf Hitler voltou a ser afastado da sala de aula.

O novo afastamento será de 60 dias, informou a Secretaria de Educação.

O docente do município de Imbituba (SC) foi gravado por estudantes dizendo “admirar” Adolf Hitler.

Ele já era investigado por apologia ao nazismo no ambiente escolar e foi afastado em novembro do ano passado.

O professor não teve a identidade divulgada.

No vídeo divulgado nesta semana, um estudante questiona se o professor “chega a apoiar” as atitudes de Hitler na Alemanha, que culminaram no genocídio de milhões de judeus e vários outros grupos considerados não arianos. O docente, então, afirma que “sim, claro” e diz ter “uma admiração por Hitler”.

A legislação brasileira tipifica como crime a apologia ao nazismo com pena de reclusão de dois a cinco anos, mais o pagamento de multa.

O professor também deve responder por crime de discriminação por comentários preconceituosos feitos após o resultado das eleições 2022.