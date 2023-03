O sexto sentido nada mais é do que uma forte intuição, isto é, uma voz guiadora que habita dentro de todo mundo, ligando nossas emoções com o mundo exterior.

É através dessa intuição que usamos nossa consciência para agirmos a favor de algum benefício para nós.

A questão é que todo mundo possui esse artifício dentro de si, mas poucos conseguem despertar esse sexto sentido!

6 formas de despertar o sexto sentido que habita silenciosamente em você:

1. Dê ouvidos aos seus sonhos

Segundo especialistas, os nossos sonhos não são nada por acaso ou um devaneio para se ignorar.

A real é que é no sono que nossa consciência se alinha e analisa as situações do nosso dia a dia.

Por isso, os sonhos podem ser verdadeiras mensagens para você mudar sua conduta. Sendo assim, dê ouvidos para seu subconsciente e anote todos os seus sonhos.

2. Leve em consideração qualquer insight ao longo do dia

É normal termos alguns pensamentos e reflexões ao longo do dia sobre nossos comportamentos e dos outros.

Pois bem, uma forma de aflorar sua intuição é anotar esses insight e analisar bem essas descrições, porque elas podem te ajudar a ter um sexto sentido mais forte.

3. Viva cada emoção

Não é nada legal para a sua áurea você ignorar suas emoções e não viver sua tristeza, alegria, luto e assim por diante.

Viver intensamente cada um desses momentos é extremamente importante para o seu coração e paz interior, só assim você vai despertar a sua intuição.

4. Estabeleça um equilíbrio entre sua mente, corpo e alma

Nada como despertar a sua intuição conhecendo o seu corpo, mente e alma!

Para isso, explore seus conhecimentos através da meditação, controlando seus pensamentos e sensibilizando seus sentidos.

5. Observe o mundo

É óbvio que para você se conhecer e despertar seu sexto sentido é necessário observar o mundo e ver o que deve ou não ser absorvido.

Sendo assim, veja o que te abala, o que te deixa feliz e trabalhe isso a seu favor, conhecendo o seu verdadeiro eu.

6. Aproveite os momentos de solidão

Por fim e pegando um gancho com o verdadeiro eu, lembre-se sempre de aproveitar os momentos de solidão!

É através deles que você permite se conhecer, saber do que gosta e quais limites devem ser estabelecidos.

Isso tudo atua diretamente com a sua intuição, despertando o seu sexto sentido.

