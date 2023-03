Bio Instinto e Delegacia da Mulher levam atendimento às moradoras do Bairro de Lourdes

Esta sexta-feira (17) foi um dia diferente para as moradoras do Bairro de Lourdes, em Anápolis.

Isso porque a Bio Instinto e Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) estiveram no Feirão Coberto para levar informação e atendimento.

Uma ação que faz parte do projeto Pare a Violência Contra A Mulher, que durante todo mês tem mobilizado Anápolis.

Apoiado por diversas organizações, incluindo o Portal 6, ele busca combater, conscientizar e refletir sobre a violência de gênero dentro do município.

Além disso, visa criar uma rede de apoio às mulheres anapolinas, incentivando-as a buscar ajuda e proteção, denunciando os agressores.

No Bairro de Lourdes, o Pare a Violência Contra A Mulher orientou as moradoras, distribuiu brindes, mudas de plantas e realizou panfletagem informativa sobre os sinais do abuso e violência.

O projeto segue até o final de março com atividades por toda a cidade.