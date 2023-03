Novidade do Governo Federal que beneficia quem recebe Bolsa Família já está disponível

Uma novidade lançada recentemente pelo Governo Federal promete beneficiar e trazer mais facilidade para todos que recebem o auxílio do Bolsa Família.

A partir de agora, os solicitantes poderão conferir as informações de um novo jeito por meio da nova atualização do aplicativo lançada pela Caixa Econômica Federal. A plataforma recebeu novos ícones e incluiu outras cores do programa a fim de facilitar a navegação dos usuários.

Apesar dessas alterações, ainda é necessário realizar o login colocando o CPF e senha do beneficiário. Vale lembrar que o aplicativo está disponível para os mais diferentes modelos de smartphones. Clique aqui para baixar.

O Bolsa Família foi criado em outubro de 2003 durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e consiste em um benefício de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza.

O programa havia sido extinto, mas retornou em março deste. De acordo com o Governo Federal, a expectativa é que 21 milhões de famílias recebam o valor da parcela mensal de R$ 600. Ao todo, atualmente, o programa tem 5,98 milhões de famílias consideradas aptas.

Além da atualização do aplicativo, uma novidade também foi anunciada para o mês de março, que é o pagamento adicional de R$ 150 por crianças dentro de uma família, que possuem de 0 a 06 anos. Vale lembrar que não há um teto máximo que podem ser pagos por familiares e, por isso, em alguns casos, os beneficiários podem receber até R$ 1000 por mês.

Para solicitar o Bolsa Família, é necessário cumprir alguns requisitos, dentre eles: realizar o acompanhamento pré-natal; fazer o acompanhamento do calendário nacional de vacinação; fazer o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 07 anos; e, para crianças de 04 a 05 anos, é necessário ter frequência escolar mínima de 60%

