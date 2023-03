Empresários de Anápolis viralizam ao alugar Cristo Redentor para batizado do filho

O casal de empresários de Anápolis Weder Eustáquio e Dieuler Ângelo voltou a viralizar nas redes sociais pelo local inusitado escolhido para o batizado do filho.

Com o intuito de tornar a data memorável, eles decidiram alugar o principal ponto turístico do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, para o evento. Os registros foram compartilhados por eles no TikTok na última semana.

Ao Portal 6, Weder Eustáquio conta que a escolha do local não foi feita de última hora, sendo que a decisão foi tomada durante uma passagem pela cidade maravilhosa, há alguns anos.

De acordo com ele, durante uma visita ao Cristo Redentor, eles viram um batizado acontecendo em uma capela que fica no lugar e, nesse momento, fizeram uma promessa.

“Naquele dia mesmo nós falamos que se tivéssemos um filho um dia, iriamos batizar ele lá”, revelou.

Segundo o empreendedor, o evento foi pensado com muita antecipação e havia sido marcado desde o quinto mês de gestação da criança.

Toda negociação, conforme explicado por ele, foi feita por e-mail e necessitou apenas de alguns documentos e a escolha da data e do horário.

De acordo Weder, o momento foi muito especial já que eles conseguiram realizar a comemoração no lugar ideal ao lado de 25 familiares e amigos.

“Foi muito bacana! O sentimento do batizado foi surreal. A energia daquele lugar é muito bacana e nós estávamos com nossa família e amigos”, disse.

Vale lembrar que, anteriormente, o casal já havia emocionado a cidade quando fizeram um grande chá revelação, em 2021, e descobriram que seriam pais de um menino.

Relembre o momento: