Noiva vira piada após divulgar lista com as regras para ir no casamento dela

Viralizou nas redes sociais o vídeo compartilhado por uma noiva onde ela divulga uma lista com as regras para ir no casamento dela.

O vídeo compartilhado no Twitter está com mais de 5 milhões de visualizações e virou piada entre os internautas pelas exigências.

A primeira condição imposta por ela é de que os convidados não utilizem roupas em tons claros, como branco, bege ou vestimentas com brilho.

A mulher também não quer se arrumar com outros convidados. “No casamento eu quero paz, tranquilidade, eu e minha mãe. Só isso”, justifica.

Não será servida bebida alcóolica no casamento e os convidados não poderão levar de casa. Também está proibido reclamar de criança. “Criança chora, criança esguela, sai correndo. É isso, é infância, simples”, defende.

Também estão proibidos outros pedidos de casamento e anúncios de gravidez para que o foco do matrimônio não seja desviado.

Por fim, ela lista que não haverá topo de biscuit na decoração do casamento e que não aceitará piadinhas desnecessárias durante a festa.

Assista