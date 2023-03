Brasileiro fica surpreso ao abrir pacote de encomenda da Amazon e descobrir o que tinha dentro

Tem dado o que falar o caso de um brasileiro que pediu um pacote de encomenda na Amazon, mas, ao abrir, descobriu que havia sofrido um golpe caríssimo e complicado.

Lucas Portela é biomédico e vive em Recife (Pernambuco). Ele contou ao G1 que estava esperando receber um iPhone em casa, porém o desfecho não foi nada agradável.

Segundo o jovem, a compra de R$ 3,2 mil teria sido realizada na plataforma da Amazon. Ao receber a embalagem, porém, entendeu que havia sido enviado uma loção pós-banho para bebês ao invés do telefone.

Engana-se quem pensa que esse foi o único problema. Lucas contou que houve um enorme atraso para receber a mercadoria também.

“Entrei em contato com o serviço de atendimento ao cliente e me informaram que a distribuidora tinha feito alguma coisa errada no sistema”, relembrou ele ao G1.

Agora, depois de procurar a Polícia Civil, o Procon e a Amazon, a vítima foi informada que poderá receber o estorno do dinheiro.

Em comunicado à imprensa, a empresa também se posicionou, destacando que “lamenta o ocorrido” e que “já providenciou o envio do item ao cliente”.