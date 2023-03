Inscrições abertas para pós-graduação na UniEVANGÉLICA

Profissionais de Anápolis que desejam dar um up na carreira podem se inscrever nas pós-graduações ofertadas pela Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA.

São diversos MBAs e especializações disponíveis na pós-graduação Lato Sensu. Confira: MBA em Auditoria, Perícia e Controladoria Empresarial; Pós-Graduação em Terapia Cognitivo-Comportamental; Pós-Graduação em Direito Ambiental e Direito Agrário; Pós-Graduação em Cosmovisão Cristã e Educação; Pós-Graduação em Saúde Estética Avançada; Pós-Graduação Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica

e Pós-Graduação em Neuropsicologia.

As inscrições para especializações e MBAs da UniEVANGÉLICA podem ser feitas aqui (https://www4.unievangelica.edu.br/especializacao-mba).

Já na pós-graduação Stricto Sensu, as seguintes áreas de Mestrado estão com vagas disponíveis: Movimento Humano e Reabilitação; Odontologia e Ciências Farmacêuticas, este último com perfil profissional – os demais são voltados para a área acadêmica.

Já no Doutorado, os interessados ainda têm a opção de cursar Movimento Humano e Reabilitação. As inscrições para Mestrado e Doutorado podem ser feitas aqui (https://inscricaounievangelica.crmeducacional.com/Login/101).