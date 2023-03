Jovem não perdoa o que a madrinha de casamento fez e decide nunca mais falar com ela

Durante os preparativos para o casamento, diversas são as preocupações dos noivos para que nada dê errado no grande dia. Um dos pontos de atenção são as escolhas dos padrinhos e madrinhas.

Em um relato compartilhado no Reddit, uma jovem recém casada compartilhou o porque não ter perdoado uma amiga pelo que ela fez antes da cerimônia.

“Ela insistiu comigo para ser uma das madrinhas, mas eu não tinha essa intenção. Ela me pressionou tanto que eu acabei cedendo”, relata.

No entanto, o estresse com a amiga estava apenas no início, já que ela não queria vestir o modelo escolhido pela noiva.

“Eu decidi que todas as madrinhas usariam o mesmo modelo de vestido em um tom de verde, o que ela foi contra e disse que preferia um vestido curto”, conta.

Após discutirem, a amiga acabou cedendo e escolheu uma roupa de acordo com o estabelecido pela noiva.

“Diante disso eu falei que se ela não gostasse, poderia se retirar do posto de madrinha, ela então abriu mão do vestido e comprou um seguindo minhas diretrizes”.

No dia do casamento, elas tiveram mais um desentendimento antes do início da cerimônia, que envolveu ainda mais pessoas.

“O dia do meu casamento foi lindo, como eu queria! Mas ela chegou atrasada no local, estávamos quase todas prontas quando ela chegou e exigiu que todas a ajudassem a se arrumar!”.

Depois de tantas discussões, a jovem decidiu nunca mais falar com a amiga. A atitude foi defendida por pessoas que leram o relato.

“Tire essa mulher da sua vida e aproveite sua lua de mel”, disse um. “Sinto muito pelo que aconteceu, mas você escolheu certo no final”, comentou outra.