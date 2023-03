Sobrinho de ex-prefeito de Itumbiara morre após ser atingido por caminhonete que teria perdido freio

Lucas Daniel Batista Ferreira, cuja idade não foi revelada, morreu após um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta, na segunda-feira (20). Ele era sobrinho do ex-prefeito de Itumbiara, Cairo Batista.

O Portal 6 apurou que Lucas Daniel, chegou a receber os primeiros socorros e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas veio a óbito ainda na ambulância.

O acidente ocorreu após um motorista, de 51 anos, que conduzia uma GM/Chevrolet C14 no sentido Bairro Afonso Pena ao Bairro Planalto, em Itumbiara ter percebido que o freio do veículo teria parado de funcionar.

Portanto, o homem começou a buzinar e sinalizar para que os condutores saíssem da frente. Nesse momento, Lucas Daniel, acompanhado de um amigo, de 29 anos, notaram a movimentação. Enquanto o amigo, que também dirigia uma moto, afastou para a direita, Lucas, pilotando uma motocicleta Honda/CG150 Titan Mix Ex, se manteve no centro da via.

O autor afirma que não teve como desviar e acabou colidindo a vítima, que foi lançada ao solo. Diante do acidente, os veículos foram movidos e Lucas Daniel foi atendido pelo SAMU.

Por essa razão, não foi possível prosseguir com a perícia das condições da colisão. Ainda assim, a caminhonete foi encaminhada para maiores análises. Já o motorista foi submetido à exame que constatou total sobriedade.