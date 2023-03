Anitta divulga regras de sua festa de aniversário: ‘Quem não gostar delas, é só não vir’

Anitta divulgou, em publicações nos stories do Instagram, as regras de etiqueta para sua festa de aniversário. O evento, que ocorrerá na próxima sexta-feira (24) em São Paulo, promete reunir uma seleta lista de convidados aproveitando a realização do Lollapalooza. “Regras da minha festinha de niver (lembrando que quem não gostar é só não vir)”, começou a cantora, que está comemorando 30 anos.

“1. Não tragam mais um: convidado não convida e eu não quero meu aniversário rodeado de gente que eu não conheço. Eu convidei você e não os seus amigos. Se não souber andar sozinho, pode ficar em casa”, indicou ela.

“2. Não tire foto ou faça vídeo. Não convidei ninguém para dar close na internet. É para se divertir. Para dar close, busque outras festas que rolaram durante o ano todo; 3. Não tietar os famosos e não ficar enchendo o saco das pessoas falando no ouvido sem parar”, completou.

O local da festa não foi divulgado e os fãs seguem na expectativa da presença de nomes como Lil Nas X, Billie Eilish e Rosalía, que são atrações do festival ao longo do fim de semana.