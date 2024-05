Me sinto preparada para os desafios de criar uma criança negra, diz Iza sobre construir família

Grávida de três meses, artista afirma que a gravidez foi natural e veio no melhor momento de sua vida e carreira

Folhapress - 15 de maio de 2024

Artista está esperando uma filha do jogador Yuri Lima. (Foto: Reprodução/ Glamour Brasil/Hick Duarte)

Grávida de três meses de sua primeira filha, que vai se chamar Nala, Iza afirma que a gravidez foi natural e veio no melhor momento de sua vida e carreira. A cantora assumiu o relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima no início de 2023.

“Agradeço muito por estar grávida depois de fazer anos de terapia e entender que a infância determina uma vida adulta mais consistente. Me sinto preparada para lidar com os desafios de criar uma criança negra”, disse ela em entrevista à revista Glamour.

“A família do Yuri tem descendentes de indígenas Dependendo da cor da pele, pode ser que surjam dúvidas sobre colorismo, por exemplo, mas tenho uma certa segurança do letramento racial que tenho hoje para lidar com essa situação.”

Foi ao perceber que a menstruação estava atrasada que ela resolveu fazer um teste, mas desfilou com seu bloco de Carnaval sem saber que já estava grávida. Iza ainda falou que sempre teve o sonho de ser mãe e se definiu como maternal em relação à vida.

“Não sei muito bem por que, já que sou filha única e não tive a vivência de cuidar de irmão, por exemplo, mas sou assim com a minha equipe, amigos e família. Inclusive, sempre que acontece alguma coisa, a galera me procura no meio do rolê. Da ressaca ao problema com ex, todo mundo sabe que pode contar comigo.”