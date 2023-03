Homem ameaça frentista e quebra objetos do posto ao não lhe permitirem usar o banheiro

Nesta terça-feira (21), uma cena inusitada chamou a atenção em Goiânia. Acontece que um homem, de 37 anos, ameaçou um frentista e quebrou objetos de um posto de combustível, simplesmente por não terem permitido que ele fizesse uso do banheiro.

O Portal 6 apurou que se tratava de um ex-vigilante e lutador, que revoltou-se com a negativa do trabalhador e reagiu de forma agressiva, chutando gôndolas do posto. A cena foi captada pelas câmeras do estabelecimento.

A Polícia Militar (PM) foi acionada mas, ao chegar no local, o suspeito já havia partido. Em ronda, o encontram em frente à uma farmácia do Setor Oeste.

Ao ser abordado, o homem xingou os policiais e resistiu às ordens proferidas. Contudo, não ofereceu resistência ao ser algemado.

O suspeito foi então levado pelos agentes, mas no caminho pediu para utilizar o banheiro alegando estar com “dor de barriga”. A guarnição atendeu o pedido, tomando cuidado para não oferecer chances de fuga.

Após “terminar” as necessidades, ele pediu para os policiais que retirassem as algemas para que ele pudesse utilizar o papel higiênico. Entretanto, poucos instantes depois, o homem abriu a porta e tentou fugir.

Os policiais o seguraram e acabaram entrando em luta corporal. Os agentes receberam socos e tiveram ferimentos leves, mas por fim conseguiram imobilizá-lo no chão e algemá-lo novamente.

Diante dos fatos, o autor e o frentista denunciante foram levados à delegacia para registrar a ocorrência. O homem foi autuado por ameaça, dano, resistência, desacato e lesão corporal dolosa contra agente de segurança pública.