Mulher conta o que fez após descobrir que foi traída e impressiona: “inspiração”

Todos nós conhecemos histórias de pessoas que descobriram que foram traídas, mas conseguiram dar a volta por cima.

Foi o caso de Charity Craig. Em 2012, ela passou por esta situação, ao encontrar diversas mensagens da amante no celular do esposo, Matt.

Ao Mirror, a mulher contou que o casamento “explodiu a partir daí”. Na tentativa de consertar a situação, o homem atribuiu a infidelidade a jornada de trabalho.

“Eu estava trabalhando mais de 60 horas por semana em uma posição de alto estresse. Passei mais tempo no trabalho do que com a minha família. Eu estava lutando entre minha família e meus sonhos de seguir uma carreira musical”, justificou.

Ainda tentando salvar o casamento, ele mudou de emprego e trocou o número do celular, mas apenas isso não foi o suficiente.

Após descobrir que foi traída, Charity se separou do esposo e começou a fazer terapia. “Não sabia o quão infeliz estava”, contou.

Agora, a mulher ajuda outros casais a lidar com questões conjugais. “Passei inúmeras horas me tornando uma versão melhor de mim mesma”.

Na internet, diversos são os comentários sobre a atuação da mulher. “Inspiração”, comentou uma delas.