Para os solteiros (diga-se de passagem invejosos, também), algumas coisas feitas por certos casais apaixonados são consideradas bregas e muito exageradas.

Isso porque, esses pares românticos acabam levando a sério demais o negócio de linguagem de amor, deixando tudo com muita intensidade, 8 ou 80.

Bom e para quem está de fora, ver toda essa melação pode soar um aparente estranhamento.

6 coisas bregas que só os casais apaixonados fazem e muitos invejosos não entendem:

1. Nome na bio nas redes sociais

Começando nosso checklist do amor, alguns casais gostam de deixar o nome na bio das redes sociais, como Instagram ou Facebook.

Essa é uma forma que eles usam para sinalizar que estão em um relacionamento sério, mas o que rola é que muitos olham isso como desnecessário.

2. Surpresa com o quarto enfeitado

Sem dúvidas você já deve ter conhecido alguém que recebeu uma homenagem do namorado ou namorada em, a propósito, grande estilo, com direito a buquê de flores, pétalas no chão e um quarto todo decorado com balões e corações.

Para quem está de fora, ver isso pode ser muito estranho, mas os pombinhos amam e fazem questão de postar para todos verem.

3. Fala com voz de neném

É de praxe: todo casal já se pegou falando um com o outro com aquela vozinha de neném, não é mesmo?

Por mais bizarro que isso soe, a dupla amorosa ama pra caramba e é uma forma de tratar melhor o parceiro (a).

4. Ficar o tempo todo grudado

Passar o final de semana juntos é até ok, mas aquele casal que não se desgrudam para nada, nem em rolês, dia de semana ou qualquer circunstância pode também assustar quem está de fora.

No entanto, para esses solteiros, isso pode não passar de uma invejinha de ter um super companheiro ou companheira assim.

5. Fazer dancinhas juntos

Hoje em dia está super na moda fazer vídeos curtos de dancinhas com músicas que estão na moda, pode ser que daqui alguns anos isso não faça mais sentido.

No entanto, enquanto está em alta, os casais se empenham na performance, deixando qualquer solteiro com dor de cotovelo.

6. Usar roupa combinando

Por fim, alguns casais curtem uma coisa bem brega: usar lookinhos combinando, como camisas ou shortinhos.

Para muitos, isso pode ser ultra-brega, mas para outros, isso é muito especial e romântico.

