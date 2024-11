Seus pés livres de rachadura com essa técnica simples sem gastar com creme caro

Tratamento é tão potente e eficaz que nem mesmo spa chega aos pés dele, literalmente

Magno Oliver - 26 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / Reisdadica)

Basta chegar as épocas de festas de fim de ano que muitos de nós já começamos a sofrer com o fenômeno dos pés ressecados e bastante rachados, principalmente quando começa o inverno, não é mesmo?

Assim, a constante exposição ao frio e à falta de cuidados específicos com o nosso corpo, em especial nossos pés, pode deixar os pés ásperos e doloridos.

Dessa forma, existem cremes caros para combater isso, mas também existem técnicas caseiras, simples e baratas que possuem efeitos bem melhores que os de tratamentos caros.

O perfil no Instagram do @Reisdadica bombou na internet com uma receita caseira fácil de fazer e aplicar que pode ser feita com itens que todo mundo tem em casa.

Na gravação, o vídeo mostra que o segredo é uma combinação de cuidados simples com vinagre, glicerina, lixa de pés e hidratante corporal.

Itens que você vai precisar para fazer a receita

1 litro de água quente

1 bacia de plástico

2 colheres de vinagre branco de álcool ou de maçã

Colher de glicerina hidratante

Lixa de pé

Creme hidratante da sua preferência

Par de meias

Modo de preparo da receita

O truque consiste em preparar um banho de imersão para os pés. Primeiro, você vai pegar a bacia e colocar a água quente nela, ponha o vinagre, a glicerina hidrante e misture.

Ainda com o pé seco e sem mergulhar eles na bacia, passe a lixa de pés na área das rachaduras. Depois disso, mergulhe na imersão quente com os ingredientes e seque os pés com uma toalha.

Depois disso, pegue o creme hidratante e passe na área com rachaduras. Em seguida, cubra os pés com as meias e durma com elas até o dia seguinte e retire.

Confira o vídeo completo da receita:

