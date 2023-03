Desconto na conta de luz para quem tem baixa renda em Goiás pode ser ampliado para 75%

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) discute junto com o Grupo Equatorial a possibilidade de ampliar o desconto das famílias de baixa renda para até 75%.

Conforme apresentado pelo presidente da companhia, Lener Jayme, em um encontro realizado na Casa nesta quinta-feira (23), a iniciativa visa oferecer esse reajuste para os beneficiários inscritos no programa Tarifa Social.

Atualmente, os goianos aptos ao benefício e que estão com o Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) atualizado já conseguem desconto de até 65% na energia e 50% na água.

Além disso, o dirigente da Equatorial apontou que a empresa busca aumentar ainda mais a adesão das populações carentes ao programa, através de parcerias com prefeitos e deputados goianos.

Conforme divulgado pela companhia, 30 mil novos clientes foram cadastrados no Tarifa Social desde que o grupo assumiu a distribuição elétrica em Goiás, em janeiro de 2023.

Cobranças

Apesar do tom otimista do presidente da Equatorial, existe uma demanda por melhores resultados no serviço oferecido ao estado.

Ao Portal 6, o presidente da Frente Parlamentar pela Qualidade da Energia em Goiás, deputado Amilton Filho (MDB), afirmou que a comissão continuará atenta ao desenvolvimento do setor.

Isso porque, desde que a empresa começou a atuar, muitos goianos estão sofrendo com a instabilidade no fornecimento de eletricidade.

“Em Anápolis, por exemplo, a energia cai muito. Em horários de pico, a rede não aguenta a demanda. Nesse encontro, nosso principal objetivo foi cobrar pela melhora na qualidade e regularidade do serviço”, explicou.