Homem chama a namorada para morar na casa dele, mas impõe condição difícil de aceitar

Um homem decidiu chamar a namorada para morar com ele, porém impôs uma condição um tanto complicada para a parceira e agora a situação entre eles ficaram complicadas.

Buscando opiniões para entender se foi mesmo radical, o parceiro recorreu ao Reddit e contou toda a história. Segundo ele, que não quis se identificar, confessou à mulher que odeia gatos e, para morarem juntos, ela teria de doar os animais.

“Tanto eu quanto meu irmão detestamos gatos! Achamos que são animais bagunceiros, destrutivos e irritantes. Quando expliquei a situação para minha namorada ela disse que prefere morar na rua do que desistir de seus dois gatos”, começou.

“Eu estou insistindo e dizendo a ela que ela está sendo irracional e que deveria apenas entregá-los a um abrigo e seguir em frente”, disse o namorado, no Reddit.

Agora, o homem está tentando um acordo entre a parceira, ele e o irmão. A proposta final foi deixar os dois felinos presos em um quarto da casa, sem ter o direito de acesso às demais áreas.

No entanto, o cunhado da tutora dos pets não concordou com nada. O impasse permanece em aberto e restou aos usuários da plataforma comentarem as opiniões.

“Os gatos não são um saco de batatas que você pode jogar fora. São seres vivos e quem os tem, ou tem qualquer outro anima, tem responsabilidade por eles”, comentou uma pessoa.

“Você percebe que sua namorada e os gatos dela são um único pacote? Além disso, não compre uma casa com seu irmão. Compre uma casa, quando for a hora certa, com sua parceira”, comentou outra.