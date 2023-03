Jovem anuncia qual será o cardápio do casamento e convidados ameaçam não ir mais

Uma noiva anunciou aos convidados qual seria o cardápio para a recepção do casamento e acabou sendo extremamente julgada pelos familiares, que ameaçaram até mesmo não comparecer.

Sem se identificar, a mulher contou no Reddit que escolheu, juntamente ao noivo, servir apenas água, já que nenhum dos dois bebem refrigerantes ou bebidas alcoólicas.

No relato, ela explicou que não tem a ver com “ser mão-de-vaca”. “Preparamos nosso casamento de forma que todos tenham uma boa escolha sobre o que comer, mas para beber, serviremos apenas água”, explicou.

“Não queremos pagar por álcool ou refrigerante! É apenas uma despesa extra quando podemos usar água filtrada por um valor bem menor”, disse.

Segundo a mulher, as críticas foram inúmeras, principalmente de algumas mães. “Disseram que poderíamos ao menos permitir refrigerantes, pois as crianças ficarão chateadas só com a água”, relembrou.

Nos comentários, vários internautas ficaram ao lado dos convidados. “Você está buscando meios de economizar sim, só não assume. Que feio”, disse um!

“Está tudo bem querer economizar, mas não jogue a culpa em outros fatores. Seja realista”, completou outro.