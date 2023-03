Mãe de primeira viagem recebe acusação após contar à família o nome que colocou na filha

Um homem ficou extremamente revoltado com a ideia que a irmã teve para nomear a filha primogênita e o caso viralizou entre a família e na internet.

Segundo ele, a mãe de primeira viagem tem uma visão “deturpada” de crianças. Além disso, o irmão acredita que, por ela ter um estilo hippie, isso pode ter interferido na escolha diferente do nome.

“Minha irmã está à espera de seu primeiro filho que, recentemente, soubemos ser uma menina. Ela, e minha mãe, decidiram chamar a menina de Krxstxl”, começou.

“Confuso, eu sei, mas se pronuncia Crystal. Eu não gosto do nome, mas com a escrita correta é aceitável”, continuou.

“Eu disse a ela que é uma ideia terrível e que, se quiser realmente este nome, que mantenha a escrita tradicional. Ela tentou me explicar o motivo dos ‘x’, mas eu não me importo”, destacou.

“É o nome de um humano, não de um animal de estimação!”, disse o homem, furioso no fórum virtual. No entanto, apesar das boas intenções, as críticas do irmão não foram bem aceitas.

Ele explicou que, agora, a mãe de primeira viagem está muito triste e brava com ele, principalmente após ser intitulada de negligente.

Para os internautas, ele não exagerou, apenas aconselhou a irmã a não cometer uma loucura com a criança. “Não é um nome único e fofo! A filha dela não é um acessório! Você definitivamente não está errado”, comentou uma.