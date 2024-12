Atenção! O WhatsApp vai deixar de funcionar nestes celulares a partir de 2025

Essa mudança faz parte das atualizações constantes para garantir maior segurança e desempenho do aplicativo

Pedro Ribeiro - 14 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, anunciou que deixará de funcionar em determinados celulares a partir de 2025.

Essa mudança faz parte das atualizações constantes para garantir maior segurança e desempenho, mas pode impactar usuários que possuem dispositivos mais antigos.

Atenção! O WhatsApp vai deixar de funcionar nestes celulares a partir de 2025

De acordo com a Meta, responsável pelo WhatsApp, a decisão de encerrar o suporte a dispositivos mais antigos é essencial para garantir que as novas funcionalidades e melhorias de segurança sejam aproveitadas ao máximo.

No caso dos iPhones, por exemplo, o aplicativo exigirá, no mínimo, a versão iOS 15.1. Modelos como o iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, que foram lançados entre 2013 e 2014, estão na lista dos afetados. Isso porque eles só podem ser atualizados até o iOS 12.5.7, o que os torna incompatíveis com as demandas técnicas do app.

Mas por que o WhatsApp toma essa decisão? À medida que o aplicativo evolui, são incorporadas novas ferramentas e reforços de segurança que exigem tecnologias mais modernas. Celulares antigos simplesmente não conseguem acompanhar esse ritmo, o que compromete a experiência do usuário e a própria eficiência do aplicativo.

Além disso, esses aparelhos muitas vezes deixam de receber atualizações de sistema, o que aumenta a vulnerabilidade a falhas e ataques cibernéticos.

Se você utiliza um dos modelos impactados, é importante se planejar. Embora o app não vá parar de funcionar exatamente à meia-noite de 2024 para 2025, sua funcionalidade será comprometida gradualmente.

Isso significa que você pode começar a perceber falhas, como dificuldade em enviar mensagens, abrir o aplicativo ou acessar recursos básicos. Para evitar contratempos, faça um backup das suas conversas e verifique as opções de atualização do seu aparelho. Caso não seja possível atualizar o sistema, pode ser a hora de investir em um modelo mais recente.

Por fim, vale destacar que essa mudança também afeta a versão Business do WhatsApp, então, se você utiliza o aplicativo para gerenciar seu trabalho ou negócios, fique ainda mais atento. Afinal, ninguém quer ser pego de surpresa, certo? Agora que você já sabe o que esperar, aproveite para verificar as configurações do seu celular e garantir que estará preparado para 2025!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!