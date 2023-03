Preço do diesel em Anápolis pode ser encontrado com até R$ 1 de diferença

Com o anúncio da Petrobras de que o preço da venda de diesel para as distribuidoras ficará mais barato, a expectativa em Anápolis é de que esse valor caia nos postos de abastecimento do município.

Entretanto, a cidade ainda vai ter que lidar por mais alguns dias com custos mais salgados, visto que este tipo de repasse costuma acontecer de forma gradual.

Desta forma, o Portal 6 fez uma consulta ao aplicativo EON, da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, e identificou uma variação de R$ 1 na redistribuição do combustível para os motoristas.

Com base em pesquisa realizada às 17h desta quinta-feira (23), o posto com o diesel mais caro se encontrava na Vila Santa Terezinha, com o preço de R$ 6,49/L.

Já o menor custo para o combustível se encontrava em um estabelecimento localizado na GO-222, Zona Rural do município, valendo R$ 5,49/L. O mesmo preço também foi registrado em um posto do Jardim Nações Unidas.

Vale destacar que, no último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), relativo à semana entre os dias 12 e 18 de março, o custo médio do diesel nas bombas foi de R$ 5,71.