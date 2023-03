Neste período em que o Sol se fixou na casa de áries, juntamente de Mercúrio, haverá alguns signos que mais do que nunca precisarão confiar na própria intuição, pois ela estará aguçada e pronta para abrir os olhos.

Em especial, neste final de semana será fundamental se atentar aos sonhos e ao sexto sentido. Há grandes chances de existir alguém por perto querendo te passar para trás, inclusive um possível chifre.

Mas afinal, quais são essas casas astrológicas que podem estar sendo enganadas? Bom, os signos regidos pelo elemento são os que devem estar mais antenados. Confira o porquê!

3 signos que mais do que nunca precisarão confiar na própria intuição:

1. Áries

O ariano provavelmente está sentindo um turbilhão de emoções nos últimos dias, com a chegada no ano novo astrológico e a presença do Sol e Mercúrio na mesma casa dos nativos.

Pois bem, este é o momento ideal para concretizar todas as mudanças que tanto planejaram, inclusive excluir pessoas ruins do círculo social.

É um excelente momento para notar as máscaras caindo, seja uma amizade peçonhenta ou um namorado tóxico, que te trai pelas costas. Fique mais ligado nas sensações, pressentimentos e principalmente nos sonhos.

Existe uma energia muito forte rodeando os arianos e não dá para ignorar isso tudo agora. É hora de crescer e sair dessa bolha que não te permite dar passos mais largos.

2. Leão

Os leoninos também poderão perceber logo mais algo forte apertando no peito. Essa intuição não será à toa. Existe algo a ser mostrado aos nativos.

Basta tirar as travas dos olhos e se permitir enxergar a realidade. Existem pessoas mentirosas os rodeando para lhes pregarem uma peça depois. Confie menos, zele menos pelos outros e priorize mais o seu bem-estar.

Neste caso, não tem a ver com egoísmo ou egocentrismo. É questão de autocuidado.

3. Sagitário

Por fim, o sagitariano é um signo que busca sempre o equilíbrio entre razão e emoção. Nesta procura, ele acaba ignorando várias intuições importantes e passando por situações que poderiam ser evitadas.

É importante se boicotar menos e olhar mais para si. Acalme um pouco o coração, pois essa agitação te impede de ouvir o coração.

Você pode estar caminhando por um caminho muito errado!

